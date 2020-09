Calciomercato Juventus, per l’attacco idea dalla Cina

La Juventus per il colpo di calciomercato in attacco starebbe pensando di acquistare un calciatore dalla Cina, ma vecchia conoscenza della Serie A: i dettagli

La Juventus è concentrata sull’acquisto di un attaccante che serve come il pane. Lo stesso Pirlo nei giorni scorsi ha ammesso che è necessario, più di ogni altra cosa, un centravanti. Intanto, però, vista la possibile partenza di uno tra Douglas Costa e Bernardeschi, si lavora anche ad un’ala. Viste le difficoltà in questo momento riguardo l’ingaggio di Chiesa dalla Fiorentina, la dirigenza avrebbe iniziato a pensare a Stephan El Shaarawy. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri sarebbero pronti a sondare il terreno per l’italiano attualmente allo Shanghai Shenhua. Il club cinese ha aperto ad una possibile cessione, ma il calciatore dovrà tagliarsi lo stipendio da 16 milioni di euro annui che attualmente guadagna. Con l’arrivo del Faraone, calciatore molto duttile, Pirlo avrebbe possibilità di mescolare più facilmente le carte. Si riflette anche su un possibile passaggio di Cristiano Ronaldo come centrale d’attacco.

Calciomercato Juventus, contatti continui per Dzeko: Giroud l’alternativa

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Juventus starebbe abbandonando il sogno Luis Suarez visti i mancati progressi in tal senso. Per tale motivo sono stati riallacciati contatti continui con la Roma per Edin Dzeko. L’attaccante avrebbe già trovato un accordo per un biennale da 7,5 milioni di euro più bonus ed ora serve quello con il club giallorosso. La distanza tra le parti è di 3 milioni (12 l’offerta, 15 la richiesta). Qualora si dovesse giungere ad un nulla di fatto, l’alternativa in caldo porta il nome di Olivier Giroud del Chelsea che potrebbe partire per 4-5 milioni di euro. Anche con quest’ultimo pare sia stata trovata un’intesa preliminare per un biennale da 4-5 milioni di euro annui.

