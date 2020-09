È scomparsa la giornalista Elisa Tonda, responsabile della redazione Esteri di NewsMediaset. Il messaggio da parte dei colleghi

Lutto nel mondo del giornalismo. È scomparsa Elisa Tonda, una delle figure responsabili della redazione Esteri di NewsMediaset, che già prima aveva lavorato per TG4. La notizia improvvisa, data durante il TG5 delle 13:00, ha lasciato colleghi e conoscenti senza parole. Non sono note le cause che hanno portato al prematuro decesso della giornalista.

Madrelingua americana, ha per anni lavorato con passione e dedizione, facendosi apprezzare dai propri colleghi. Adele Gnocchi, una di loro, l’ha definita con tenerezza: “La nostra americana dell’Iowa” aggiungendo che: “Era una persona buona, è il primo ricordo che mi viene in mente pensando a lei“. Anche la direzione di TgCom – tramite il proprio portale – si è stretta al dolore della famiglia.

Elisa Tonda, i colleghi: “Eri sempre pronta ad aiutare”

Una notizia drammatica ed improvvisa. È scomparsa la giornalista Elisa Tonda, responsabile della sezione Esteri di NewsMediaset. A darne l’annuncio il TG5 delle 13:00, con conseguente articolo sul portale di TgCom. Sgomenti i suoi colleghi, che le hanno dedicato qualche parola per ricordarla. “Eri sempre pronta ad aiutare, anche solo per dare un piccolo aggiornamento o per una data” spiega una collega: “Sapevi anche aiutarci per il giusto accento, che tu non avevi mai perso“. Sono tante le belle parole rivolte alla donna, descritta come una professionista esemplare e sempre pronta ad aiutare.

Prima di passare al TG4 prima e a NewsMediaset poi, Elisa Tonda aveva iniziato la sua carriera nella redazione romana di Ebc News. Il ruolo di responsabile degli Esteri se lo è guadagnato a seguito del lavoro durante la Guerra del Golfo, periodo nel quale ha fornito un servizio completo ed esemplare. La giornalista lascia il marito Gianni e la figlia Maggie.

