Coivd-19, l’app immuni si è bloccata per diversi giorni e questo avrebbe creato un grosso buco nel tracciamento delle persone e dei controlli anti-Covid-19.

Il Covid-19 sta continuando a mietere tantissime vittime e questo sta rendendo tutto molto più difficili per i governi europei e mondiali. Sempre più persone stanno prendendo la malattia e anche in Europa, dove sembrava che la fase peggiore fosse passata, ora si tornano ad avere dei bollettini piuttosto gravi. Per questo ogni misura di controllo e anti-Covid-19 non diventa importante, ma necessità, per impedire che si vadano a formare nuovi focolai nel Paese. Per questo è tornata alla ribalta l’importanza, e ovviamente la controversia, relativa all’app Immuni. Secondo le ultime notizie riportate da Repubblica, però, negli ultimi giorni qualcosa è andato storto e per giorni non ha funzionato l’applicazione.

LEGGI ANCHE —> Huawei, ufficiale l’addio ad Android: dal 2021 ci sarà HarmonyOS

Covid-19, l’app Immuni buggata: per giorni utenti non protetti

Questo significa che per giorni alcuni utenti non sono stati monitorati o protetti, proprio quello che promette l’app. In questa sezione il software si blocca del tutto e l’applicazione non funziona, di fatto bloccando il meccanismo di registrazione dei movimenti e delle interazione con gli altri dispositivi. E quindi con le altre persone. Questo significa che in un arco temporale ancora non specificato, delle persone non sono state tracciate e la rete Immuni non ha funzionato a dovere. Ciò ovviamente significa che ci possono essere stati dei contatti tra persone sane e persone che erano positive al Covid-19, senza che nessuno fosse stato avvisato. Un problema gravissimo. Ora però l’app dovrebbe aggiornarsi, con un protocollo che dovrebbe riparare tutto e far riprendere le funzioni normali. La cosa sta alzando un polverone, con tante persone che ora sono comprensibilmente preoccupate, pensando di essere tutelate e invece abbandonate dalla tecnologia.

LEGGI ANCHE —> Epic Games Store, ecco i giochi gratis della prossima settimana

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24