Calciomercato Juventus. Una sfida tra big per un prospetto molto interessante: trequartista, classe ’94, doppia nazionalità. Che vinca il migliore

Una sessione di mercato piuttosto strana, tutto in stallo, solo tante voci, ma pochissimi contratti depositati. Con la chiusura al 5 ottobre, tutte le big cercano di accaparrarsi i migliori giocatori in piazza, senza fare spese folli, anche perché non è il mercato giusto per farne. Troppi esuberi, poche uscite, di conseguenza poche entrate e si ritorna sempre allo stesso punto.

Intanto sul mercato si muovono sempre le solite: il Napoli ha portato a casa Osimhen, in attesa di cedere Milik e Koulibaly. La Juventus non ha ancora depositato alcun contratto dall’inizio, ufficiale, della sessione di mercato: solo Arthur e Kulusevski da prima. Il Milan si sta muovendo bene, tra Tonali e Brahim Diaz. Colpo anche dell’Inter che porta a casa Hakimi. Tuttavia, non è quel calciomercato entusiasmante come al solito.

Calciomercato Juventus, concorrenza con il Napoli per un italo-argentino

Il mercato diventa più interessante se a sfidarsi ci sono due big: Napoli e Juventus si contendono il cartellino di Rodrigo De Paul. Il centrocampista classe 1994, è da tempo seguito da entrambi i club, senza mai affondare il colpo decisivo. Stando alle ultime indiscrezioni, l’Udinese – squadra con cui gioca dal 2016 – non scende sotto ai 35 milioni. Sebbene De Paul abbia in più occasioni dimostrato le sue qualità, i due club non sono disposti a pagare una cifra così alta.

Tuttavia, il Napoli, come la Juve, potrebbe inserire qualche contropartita per fare uno scambio alla pari. Visti i tanti esuberi dei due club, non è escluso che l’affare potrebbe concludersi con l’accordo tra le società.