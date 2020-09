USA, polizia spara ad un bambino autistico mentre è nel bel mezzo di una crisi. Un episodio davvero triste che sta causando tanto clamore.

Ancora una volta la polizia degli Stati Uniti d’America conquista le prime pagine della cronaca per un bruttissimo episodio di violenza. In questo caso, però, non è stato un afroamericano ad essere il protagonista di un presunto abuso, ma un bambino autistico. Il fatto è avvenuto a Salt Lake City, dove gli agenti hanno sparato ad un bambino mentre era nel pieno di una crisi dovuta al suo autismo. Una situazione davvero molto difficile, con i poliziotti che avrebbero anche cercato di depistare il tutto fingendo che il ragazzino in questione fosse pericoloso per loro e per tutti i passanti. Si è parlato di un’arma, e questo non ha fatto altro che scatenare ancora di più la rabbia delle persone e della folla.

USA, polizia spara ad un bambino autistico: stava avendo una crisi

Non è chiara la dinamica dell’accaduto. Pare però che la volante con i due poliziotti sia passata vicino al giardino del ragazzo mentre ha avuto una crisi violenta dovuta alla sua condizione di salute. Forse i poliziotti hanno pensato che stesse per commettere un’aggressione nei loro confronti e hanno sparato. Almeno 4 i proiettili esplosi contro il 13enne che hanno colpito il bersaglio a spalla, intestino, vescica e caviglia. I poliziotti hanno affermato che fosse armato, ma ovviamente non è stata trovata nessuna arma sul posto. La madre del ragazzino ha denunciato tutto e ha accusato le forze di polizia di brutalità e di abuso di potere. L’ennesimo episodio che ha per protagonista le forze dell’ordine e il loro modo di reagire in modo eccessivo a delle minacce inesistenti.

