Usa, mega incendio in California a causa di un “gender-reveal party”. L’incidente ha portato a 30 chilometri quadrati di foresta in fiamme

Si chiamano “gender-reveal party” e consistono in vere e proprie feste durante le quali una coppia annuncia ad amici e parenti il sesso del bambino nel grembo materno. Per farlo, come ormai da tradizione negli Usa, vengono utilizzati metodi decisamente particolari. È quanto fatto anche da una coppia in California, che ha deciso di utilizzare un fumogeno per l’occasione.

Tutto nella norma, se non fosse che questo abbia provocato uno dei più grandi incendi dell’ultimo periodo in California. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, infatti, sarebbero oltre 30 i chilometri quadrati di foresta in fiamme. Secondo quanto spiegato dagli ufficiali alla Cnn, è ricollegabile a questo disastro domestico l’incendio che – dal 5 settembre scorso – sta devastando l’El Dorado Ranch Park di Yucaipa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Iran, Khamenei contro Charlie Hebdo: “Odio verso la comunità musulmana”

Usa, incendio in California a causa di un “gender-reveal party”: intero parco in fiamme

Un “gender-reveal party” finito decisamente male quello avvenuto pochi giorni fa in California. Se già gli Usa stanno affrontando un’emergenza molto grave legata agli incendi, questo incidente non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, infatti, l’El Dorado Ranch Park di Yucaipa sta bruciando da ormai due giorni. A oggi sono quasi 30 i chilometri quadrati della San Bernardino National Forest in fiamme.

Al momento, ci sono più di 500 persone che stanno lavorando per domare l’incendio, anche grazie all’utilizzo di quattro elicotteri. Uno dei problemi principali è però il forte vento che continua a soffiare fino a raffiche da 16 km/h, rendendo molto più complicato il contenimento delle fiamme. I responsabili dell’accaduto, almeno per il momento, non sono ancora stati multati.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> New York, sparatoria a Brooklyn: ferito un bambino di 6 anni