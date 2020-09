Sarà un meteo particolare quello di questa domenica, con le piogge che torneranno a bagnare la penisola. L’alta pressione è in crisi e calano le temperature.

Nella giornata di ieri abbiamo anticipato la dinamicità della situazione meteorologica italiana. Infatti mentre il meteo portava gran sole al sabato, durante questa domenica le cose potrebbero ribaltarsi totalmente. Sulla penisola torneranno piogge e temporali, con l’alta pressione che andrà in totale difficoltà. Così avremo i primi segni di cedimento dell’estate e, di conseguenza, un passaggio graduale all’autunno.

L’arrivo delle precipitazioni, però, non è previsto per la domenica mattina, che sarà ancora serena dal punto di vista meteorologico. La svolta dovrebbe avvenire con l’avanzare della giornata. Infatti, il sole lascerà spazio prima a grossi comparti nuvolosi, per poi passare a piogge e precipitazioni.

Durante la gioranta odierna, i fenomeni interesseranno soprattutto le regioni del Nord Italia, ma potrebbero toccare anche parte del Centro. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questa domenica e quando le piogge entreranno in gioco.

Meteo, domenica sera segnata da piogge: la situazione sulla penisola

Il meteo di domenica sarà caratterizzato così in due fasi: la domenica mattina segnata da sole e cieli sereni, e la sera dove invece arriveranno le prime precipitazioni. Piogge che, per ora, interesseranno solamente le regioni settentrionali, mentre più a sud verranno conservate condizioni di bel tempo. Andiamo quindi ad analizzare la situazione meteo sulla penisola, osservando i tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia, dopo una mattinata con sole e poche nuvole, peggiorerà rapidamente a ridosso delle Alpi. Così le precipitazioni raggiungeranno velocemente tutte le regioni del Nord entro sera, con piogge che cadranno da Est ad Ovest. I temporali raggiungeranno anche Liguria e Pianura Padana, con una serata segnata da un drastico peggioramento meteo. Calano anche le temperature con massime tra i 25 ed i 28 gradi.

Situazione migliore, invece, sulle regioni del Centro Italia. Infatti qui il meteo conserverà una certa stabilità, con condizioni di bel tempo un pò ovunque. Al pomeriggio aumenterà la nuvolosità in Umbria e su tutta la catena dell’Appennino, ma al momento è escluso un arrivo dei fenomeni. Le temperature resteranno stazionarie, con massime tra i 26 ed i 30 gradi.

Anche al Sud Italia, il meteo conserverà una certa stabilità, con cieli sereni e soleggiati su gran parte del settore. Solamente in Sicilia potrebbe verificarsi un’estrema variabilità, con il cielo che potrebbe coprirsi di nuvole con l’evolversi della giornata. Altrove invece troveremo un clima quasi pienamente estivo. Anche qui avremo valori termici stabili, con massime tra i 26 e 32 gradi.

L.P.

