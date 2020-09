Giorgia Meloni ha attaccato la sinistra italiana “colpevole” di aver condiviso un post su facebook che la riguardava, bollato dalla leader di Fratelli D’Italia come fake news.

Giorgia Meloni ha lanciato un duro attacco al Movimento 5 Stelle e più in generale alla sinistra italiana rea di aver condiviso un post su Facebook che la riguardava. In questa, veniva spiegato che la leader di Fratelli d’Italia aveva proposto di tagliare lo stipendio del 30 per cento a tutti i dipendenti statali e i pensionati. Una notizia che la Meloni ha immediatamente bollato come fake news scrivendo un post su Facebook. In questa ha dichiarato che “ancora una volta una squallida e surreale menzogna nei miei confronti viene diffusa dal circuito grillino e dalla sinistra. Ogni giorno le inventano sempre più fantasiose e tristi. D’altronde è la loro strategia: se non puoi renderti più presentabile tu, rendi il tuo avversario più impresentabile di te. Ora basta. Procederemo legalmente nei confronti dei diffamatori seriali che diffondono queste bufale. Magari impareranno ad affrontarci lealmente”.

Ancora una volta una squallida e surreale menzogna nei miei confronti viene diffusa dal circuito grillino e dalla… Pubblicato da Giorgia Meloni su Domenica 6 settembre 2020

Leggi anche: Il premier Conte sui fondi Ue: “Rcovery Fund non per taglio tasse”

Coronavirus, per Speranza il peggio è passato

In un’intervista rilasciata nella giornata di oggi, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato, riguardo all’emergenza sanitaria vissuta dal nostro paese negli ultimi mesi a causa dell’epidemia di coronavirus, che il peggio sembra esser passato. Speranza ha però anche aggiunto che in questo momento non bisogna assolutamente abbassare la guardia e cercare di “resistere” aspettando che il vaccino contro il Covid-19 sia finalmente pronto. Secondo il Ministro si può inoltre essere ottimisti e sperare che sia già in produzione all’inizio del prossimo anno. Speranza ha inoltre escluso la possibilità che si verifichi un nuovo lockdown nel paese. Per quanto invece riguarda la scuola, il Ministro ha affermato che le linee guida per garantire una riapertura in sicurezza degli edifici sono state approvate all’unanimità da Regioni, provincie e Comuni.

Leggi anche: Movimento 5 Stelle, Di Maio. “Serve una leadership forte”