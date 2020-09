Calciomercato Milan, Bale potrebbe essere vicinissimo alla squadra rossonera. Secondo quanto filtra dall’Inghilterra ci sarebbero contatti in corso.

Il Milan vuole tornare ad essere grande e per farlo deve scommettere su grandi giocatori. Lo ha dimostrato rinnovando per un’ulteriore annata il contratto di Zlatan Ibrahimovic, che ha fatto davvero molto bene mentre vestiva la maglia rossonera nella scorsa stagione. Ma non basta, serve altro e gli inglesi sono sicuri che il Milan abbia anche già individuato il prossimo obiettivo di mercato. Un nome grande, altisonante, che sta facendo infiammare i tifosi italiani di fede rossonera. Secondo i bookmakers inglesi, infatti, ci sarebbero dei contatti importanti in corso tra il Milan ed il Real Madrid per l’attaccante dei blancos Gareth Bale. Il calciatore sarebbe un rinforzo formidabile per la squadra milanese, che lo metterebbe a fare coppia in attacco con lo svedese per spazzare via le difese avversarie.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Milan, movimenti a centrocampo: la situazione

Calciomercato Milan, Bale vicinissimo per i bookmakers inglesi

La situazione potrebbe evolversi nelle prossime ore, per i tabloid la strada è in netta discesa. Il gallese ormai non vuole più giocare nel Real Madrid e sono anni che non fa nulla per nascondere la sua volontà di cambiare aria. Probabilmente la squadra italiana potrebbe convincere i Blancos a cedere il mancino per una cifra vicino ai 30 milioni di euro, ma il vero problem è un altro. Ed è anche il motivo per il quale Bale continua a non muoversi da Madrid. Il calciatore pretende un ingaggio di 15 milioni di euro all’anno, una cifra davvero importantissima che pochi club in Europa possono permettersi. E’ solo questo, per i giornali inglesi, a bloccare la trattativa di calciomercato tra il Milan ed il Real Madrid.

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Inter, Marotta pensa ad un colpo dal Napoli: il nome