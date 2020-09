Calciomercato Inter, Godin continua ad aumentare il numero delle persone che apprezzano il suo modo di giocare il calcio e di intendere il ruolo di difensore centrale.

Calciomercato Inter, Godin aumenta i suoi estimatori. Il noto difensore centrale dell’Inter è reduce da una stagione tra alti e bassi, ma la sua esperienza ha fatto più volte la differenza in Europa League. E’ lì infatti che la sua esperienza ed il suo modo di difendere la zona è davvero molto importante e fa sempre la differenza. Durante questa stagione il giocatore veterano è stato spesso alternato con il giovanissimo Bastoni, e per questo potrebbe anche decidere di accasarsi altrove, nel caso arrivi l’offerta giusta. E la stessa Inter, che potrebbe fare qualche taglio dopo l’arrivo di Kolarov e il potenziale arrivo di Vidal, potrebbe essere interessata ad offerte importanti per il giocatore.

Calciomercato Inter, Godin piace in Francia: c’è l’assalto

Il calciomercato porta sempre dei cambiamenti importanti e l’Inter sta cambiando tanto. C’è stato un acquisto importante come quello di Aleksandar Kolarov e potrebbero esserci ancora altri arrivi all’orizzonte. Non è un segreto che la dirigenza stai cercando un giocatore importante in mediana, con Arturo Vidal che sembra in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. Per questo potrebbero anche esserci delle cessioni per aumentare la quantità di denaro spendibile per gli ingaggi dei calciatori. Diego Godin è un difensore che ha un ingaggio piuttosto importante ed è stato preso dall’Atletico Madrid a costo zero, svincolato. Secondo le ultime notizie riportate dai francesi di Le10Sport il Rennes vorrebbe investire pesantemente per acquistare il difensore centrale nato in Uruguay. La squadra francese non ha ancora formalizzato un’offerta, ma potrebbe molto presto lanciare l’assalto al giocatore.

