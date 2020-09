Ennesima tragedia nel giro di pochi giorni. Dopo l’ultimo decesso di sabato, oggi un altro escursionista ha perso la vita sul Moregallo.

È successo a Valmadrera, in provincia di Lecco in Lombardia. Qui un uomo è morto precipitando giù dal Moregallo, una montagna del Triangolo lariano.

L’uomo, la cui identità non è ancora nota, era un’escursionista e si trovava sul versante di Valmadrera, nel territorio comunale di Mandello del Lario. Per cause da accertare, ha perso l’equilibrio precipitando per diversi metri.

Attorno a mezzogiorno sono stati allertati gli operatori del 118, ma quando i soccorritori hanno individuato e poi raggiunto l’escursionista, per l’uomo non c’era ormai più niente da fare. L’intervento dei sanitari è servito solo per constatarne il decesso.

Dopo aver confermato il decesso sono state avviate le operazioni di recupero della salma e all’identificazione dell’ennesima vittima della montagna.

Questo non l’unico caso di morte sulla montagna Moregallo. Sono molti gli escursionisti che hanno perso la vita per questa passione.

Dalle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri locali l’escursionista sarebbe morto in seguito a una rovinosa caduta.

Moregallo, recuperato il corpo dell’escursionista disperso da sabato scorso

Sempre nella mattinata di oggi la montagna Moregallo, del Triangolo lariano, ha restituito la salma di Andrea Galimberti. Dell’uomo di 38 anni non si avevano più notizie da sabato.

Il comasco sabato scorso, in escursione sulla montagna, era stato trascinato dal torrente Molinera, a Maccagno con Pino e Veddasca, nel Varesotto.

Il corpo esanime del 38enne è stato rinvenuto in mattinata nel tratto centrale della forra della Val Molinera. Il recupero della salma è stato possibile grazie all’intervento degli alpini, vigili del fuoco e del corpo della guardia di finanza.

