È arrivato settembre e, di conseguenza, PS Plus ha presentato le ultime novità. Ecco la lista dei nuovi giochi gratis e dei bonus a disposizione

Come ormai di consuetudine, ogni mese PS Plus si aggiorna e offre ai propri clienti nuove incredibili offerte. Oltre a videogiochi a prezzo scontatissimo, il servizio multiplayer della console di Sony offre anche titoli gratuiti e bonus imperdibili. Per questo mese, gli utenti potranno scaricare ben due giochi senza metter mano al portafoglio.

Si tratta di Street Fighter 5 e PlayerUnkowkn’s Battlegrounds (meglio conosciuto come PUBG). Già da ieri, i download sono disponibili presso la sezione dedicata del PS Store. Non dovete far altro che avere un abbonamento attivo e, magicamente, il prezzo di listino dei due titoli sarà sbarrato. Sono poi presenti alcuni sconti interessanti su videogiochi come Bulletstorm: Full Clip Edition, WRC 8, Homefront The Revolution e altri.

PS Plus, arrivano i bonus gratis di settembre: quali sono

Imperdibili novità in arrivo per tutti gli abbonati al PS Plus per il mese di settembre! Oltre alla lista dei nuovi titoli scaricabili in maniera totalmente gratuita, lo store di Sony ha annunciato anche tutti i bonus riservati ai propri clienti. Si parla di ben tre pacchetti aggiuntivi di titoli come Call of Duty: Warzone e PUBG, da poter aggiungere al carrello senza dover spendere un euro. Per quanto riguarda il battle royale più in voga del momento, è disponibile il pacchetto Stagione 5 Reloaded, che comprende una Skin Operatore epica per Otter, un progetto arma leggendario, alcuni oggetti epici e PE doppi per 60 minuti.

Per gli amanti di PUBG (gratis questo mese) c’è invece il pacchetto di Atterraggio, che contiene un set raro da clown assassino, 5 livelli e una skin per armi. Ma non è finita qui. Anche World of Tanks avrà il suo pacchetto di Rifornimento scaricabile gratuitamente. Inclusi incrementi di esperienza, kit di riparazione, voucher per l’equipaggio e voucher per bandiera.

