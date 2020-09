Un nonno con tanta voglia di fare e di imparare, ma con un piccolo segreto. È la storia di un uomo di 97 di Palermo che prende una laurea

Che serva da lezione a tanti giovani, se vuoi, puoi. È la storia di un nonno di 97 anni che un giorno ha deciso, con determinazione e costanza, di conseguire la laurea che da giovane non ha potuto prendere. È nato nel 1923, ha vissuto il dopoguerra con la sua famiglia che verteva nella povertà che seminò la guerra. Ha da sempre lavorato: ha iniziato in una birreria, prima di conseguire a 31 anni il diploma di geometra.

Dopo essere uscito dall’Istituto Superiore, è stato assunto dalle Ferrovie dello Stato dov’è stato fino al giorno della pensione. Grazie ad una contigua somma di denaro e l’abbondante tempo libero, l’uomo ha deciso di iscriversi ad un corso di laurea per consacrare il suo percorso di studi.

Giuseppe Paternò, l’uomo di 97 anni che si laurea a Palermo

È Giuseppe Parternò, nato il 10 settembre 1923, l’uomo che ha conseguito una laurea in Lettere e Filosofia con una tesi sui luoghi storici della sua città. Non uno scenario comune, nessun genitori, solo figli e nipoti ad acclamare lo studente di 97 anni che non si dice ancora soddisfatto. Il suo obiettivo è quello di continuare con la specialistica e portare a compimento il suo percorso di laurea. Intanto 110 e lode e tutti a festeggiare, per il neo laureato che svela i trucchi per una perfetta carriera accademica.

Non beve, né fuma, ha un cervello costantemente in movimento grazie ai libri divorati negli anni. Il suo segreto, tuttavia, è un altro: il latte. Nella sua alimentazione puntigliosa, l’anziano neo laureato non può far a meno di questa bevanda. C’è un segreto non detto da Paternò: tanta voglia di fare e grande spirito di determinazione.