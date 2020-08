Calciomercato Roma, i giallorossi dicono addio ad un loro attaccante. Il giocatore a breve partirà ed inizierà la nuova avventura

Il calciomercato della Roma è pronto a partire. I giallorossi sono stati recentemente acquistati dall’americano Friedkin, e puntano a tornare nelle zone più nobili della classifica. Fonseca presto chiederà i giusti giocatori per rinforzare una rosa che ha l’obbligo di ambire al quarto posto e, di conseguenza, alla partecipazione in Champions League.

Prima di partire con gli acquisti, però, la società giallorossa deve pensare alle cessioni. Sono tanti i nomi in esubero, pronti a partire per fare cassa e ottenere denaro utile da reinvestire. Il nome più caldo in queste ore è quello di Edin Dzeko. Il bosniaco è attratto dalla Juventus e dal progetto Pirlo, mentre la Roma vorrebbe trattenere il suo capitano e uomo simbolo. Intanto, un altro attaccante è prossimo a lasciare: Patrick Schick.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Europa League, sorteggio concluso: chi sfiderà il Milan

Calciomercato Roma, Schick verso il Bayer Leverkusen: siamo ai dettagli

Il futuro di Patrick Schick sarà ancora in Bundesliga, ma non al Red Bull Lipsia. La sua ormai ex squadra – semifinalista di Champions League – ha deciso di non riscattare l’ex Sampdoria, rispedendolo al mittente dopo un solo anno. Su di lui, però, sono piombati altri club tedeschi, tra cui il Bayer Leverkusen. L’affare è ormai giunto ai dettagli e, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, già nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità.

Il giocatore ceco si trasferisce in Germania per una cifra di circa 27 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Si tratta di denaro utile, che la nuova società statunitense investirà per rinforzare la rosa. Della cifra ottenuta, però, 20 milioni dovranno essere versati alla Sampdoria – ex squadra di Schick – come rate dell’acquisto concluso nel 2017.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Riapertura stadi, Galli critico: “Come le discoteche”