Il vostro iPhone sta dando problemi di surriscaldamento e di autonomia della batteria? Non è l’unico. Sono arrivate diverse segnalazioni da parte di altri utenti: ecco il motivo

iPhone rimane uno dei telefoni maggiormente apprezzati e acquistati ogni anno. Apple ha creato un vero e proprio impero grazie al logo della ‘mela mangiucchiata’ e, dopo l’esplosione col primo melafonino, ora praticamente chiunque ambisce ad avere un prodotto del colosso di Palo Alto.

Oltre al design sempre curato nei minimi dettagli, ad attirare i clienti è la semplicità d’utilizzo. A differenza degli smartphone Android – che offrono infinite possibilità di personalizzazione – gli iPhone viaggiano su un binario ben preciso, non lasciando spazio ad equivoci. Qualche giorno fa, è stato rilasciato l’aggiornamento del software iOS 13.6.1. Si tratta di un update secondario, legato principalmente al fix di alcuni bug e al miglioramento della performance degli smartphone. C’è però chi ha notato alcuni problemi al proprio melafonino.

iPhone, batteria poco autonoma e surriscaldamento: è colpa dell’update

Una brutta notizia per tutti coloro che hanno appena aggiornato il loro iPhone ad iOS 13.6.1: pare che ci siano diversi problemi di surriscaldamento e poca autonomia della batteria. È stato il sito iMore a darne la notizia, dopo aver ricevuto decine di segnalazioni da parte di alcuni utenti. Il fenomeno del ‘battery drain’ – ossia la batteria che si scarica in poche ore – si verifica molto spesso dopo alcuni aggiornamenti.

Per fortuna, Apple ascolta i feedback degli utenti e prepara subito degli aggiornamenti per fixare il problema. Già nei prossimi giorni, infatti, dovrebbe arrivare l’update iOS 13.7. Al momento è in fase di beta, ma dovrebbe risolvere i problemi legati al surriscaldamento e alla batteria.

