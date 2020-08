Elettra Lamborghini, la posa è esplosiva: il bianco esalta il Lato A. La bellissima cantante ha condiviso uno scatto bollente negli studi Mediaset di Cologno Monzese

La sua bellezza è nota ormai da tempo. Dopo Sanremo è venuta fuori anche la sua bravura come cantante. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini, illustre ereditiera che si sta facendo strada a suon di canzoni e scatti bollenti su Instagram. Il suo ruolo da influencer sui social è conclamato, con migliaia di interazioni ad ogni post condiviso. Dal punto di vista musicale il suo duetto con Giusy Ferreri ne “La Isla” sta spopolando in questa pazza estate 2020, riscuotendo un grande successo.

Dal punto di vista televisivo bolle in pentola qualcosa su Mediaset. Si parlava fino a pochi giorni fa di una partecipazione come opinionista al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, poi sfumata in favore di Antonella Elia. Elettra sta passando però del tempo negli studi di Cologno Monzese, come testimoniato dalle foto su Instagram.

Elettra Lamborghini, la posa è esplosiva: Lato A esaltato dal vestito a frange

Nell’ultimo post condiviso sabato, la showgirl ha mostrato una mise davvero esplosiva. Il vestitino tutto frange in candido bianco, esalta a dismisura il generoso Lato A di Elettra Lamborghini, sempre a suo agio con gli scatti. Una scollatura a V che lascia poco spazio all’immaginazione ma esalta il vasto popolo dei fan social. Intanto lei ci scherza su, con una simpatica battuta: “Io in versione centrino da tavola”.

Scommettiamo che molti vorrebbero avere un tavolo cosi in casa propria…

