Triste notizia per il mondo del teatro. All’età di 70 anni, è scomparso il fondatore del Teatro Garage di San Fruttuoso Lorenzo Costa

A soli 70 anni, è scomparso Lorenzo Costa. Grandissimo personaggio nel mondo del teatro, ha avuto un infarto mentre si trovava in vacanza in Calabria. Ritenuto una delle figure di spicco dello spettacolo nostrano, è stato tra i fondatori del Teatro Garage di San Fruttuoso.

Anche per quanto riguarda la comicità di Genova, Costa si è fatto riconoscere per aver ideato il noto festival “Ridere d’agosto… ma anche prima”, una delle rassegne comiche più apprezzate e celebrate in terra ligure. Attore e regista, è scomparso improvvisamente lasciando un grande vuoto. Immediata la reazione di amici e colleghi, che hanno utilizzato i social per ricordare l’immenso lavoro svolto da Costa nel corso della sua carriera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragedia a Perugia, morta 48enne dopo incidente con barbecue

Chi era Lorenzo Costa, fondatore del Teatro Garage

Nato nel 1950, Lorenzo Costa è considerato una delle figure maggiormente di spicco del teatro italiano. Sin da bambino, mostra una grande passione per la recitazione, e si cimenta in spettacoli teatrali. Nel 1981 la svolta: fonda il Teatro Garage. Dopo alcuni anni di gavetta, nel 1988 l’amministrazione Comunale di Genova gli affida la Sala Diana. Vero e proprio simbolo del quartiere, viene utilizzato dalla compagnia per decine di spettacoli.

I filoni principali portati avanti da Costa sono due: drammaturgia contemporanea e genere comico. Proprio sulla seconda ondata, l’attore e regista fonda “Ridere d’agosto… ma anche prima”, una rassegna comica molto amata a Genova, che ha compiuto da poco 30 anni. Poco fa, proprio lo staff del Teatro Garage ha annunciato la sua scomparsa all’età di 70 anni.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> GB, bambino salva la mamma grazie ad un’ambulanza giocattolo