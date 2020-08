Covid-19 a Villa Sonrisa, è deceduta la moglie e vedova del noto Boss delle Cerimonie Don Antonio Polese. Fatale la pandemia che sta colpendo l’intero pianeta.

Il Covid-19 sta continuando la sua marcia alla conquista di tutto il mondo. Il virus, che ormai è una pandemia, colpisce sempre con maggiore forza e sta anche tornando nelle zone che mesi fa non erano state colpite. E’ quello che sta accadendo ad esempio in Campania. Nella famosissima Villa Sonrisa, da anni diventata famosa come “Il Castello delle Cerimonie” c’è un focolaio molto importante. Tra le varie persone che sono state infette c’era anche la moglie, e vedova, di Don Antonio Polese. La signora Rita Greco aveva 85 anni ed era stata riscontrata positiva al Covid-19 da un tampone di qualche giorno fa. Le se condizioni sono peggiorate ed è stato immediatamente predisposto il ricovero. Tuttavia la sua situazione è man mano diventata più complessa, fino al decesso.

Covid-19 a Villa Sonrisa, muore la vedova di don Antonio Polese

La donna stava ritrovando un po’ di felicità e svago dopo il decesso del marito nel dicembre del 2016. Aveva anche iniziato a girare una serie di ricette per Dplay, in una serie chiamata “Le ricette della signora Rita”. Come al solito era la tradizione a farla da padrona, con la donna che cucinava piatti tipici di una Napoli antica e di un’infanzia felice. Ora, però, la donna è deceduta in seguito alle complicazioni del suo quadro clinico. Una scomparsa molto dolorosa per tutta la famiglia Polese e non solo. L’intera Sant’Antonio Abate piange la moglie del don, con cui aveva realizzato i sogni più nascosti e complicati di tante coppie felici. Il focolaio in questione, riporta Repubblica, ha coinvolto per ora bene 44 persone tra i comuni di Sant’Antonio Abate, Castellammare e Monti Lattari.

