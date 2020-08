Continuano gli NBA Playoffs, con i primi verdetti. Celtics e Raptors alle semmifinali di conference. Utah sul 3-1, mentre i Mavs pareggiano la serie.

Altra notte in compagnia dei NBA Playoffs, con i primi verdetti di questa post season. Chiudono la serie i Boston Celtics ed i Toronto Raptors che “spazzano via” rispettivamente Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. Altra vittoria degli Utah Jazz, che adesso sono sul 3-1 e ad un passo dalla semifinale di conference. Mentre invece stupiscono i Dallas Mavericks che pareggiano la serie contro i Los Angeles Clippers. Andiamo quindi a vedere tutti i protagonisti della notte.

Ad aprire la notte della domenica NBA ci ha pensato proprio la vittoria dei Boston Celtics che chiudono la serie sul 4-0 (Getty Images) contro i Philadelphia 76ers, che chiude una serie mai messa in discussione. A guidare i biancoverdi alla vittoria ci ha pensato un super Jayson Tatum che realizza una prestazione da 28 punti e 15 rimbalzi. Ai 76ers non basta il solito Joel Embiid, autore di 30 punti e 10 rimbalzi, per evitare l’amara eliminazione.

Segue poi la clamorosa vittoria in rimonta dei Dallas Mavericks sui Los Angeles Clippers. La compagine texana con un super Luka Doncic da 43 punti, 17 rimbalzi e 13 assist, recupera ben 21 punti di svantaggio, portando la partita all’overtime e poi vincendo al supplementare. Ai Clippers non basta il solito Kawhi Leonard da 32 punti ed un Lou Williams da 36 punti, per evitare il pareggio nella serie.

NBA Playoffs: i Raptors spazzano via i Nets, Jazz ad un passo dalle semifinali

I campioni in carica dei Toronto Raptors chiudono la serie contro i Brooklyn Nets con un sonoro 4-0. La compagine canadese è riuscita a non farsi mai impensierire dai Nets e nella notte è arrivata la decisiva quarta vittoria grazie ai 27 punti con 15 rimbalzi di Serge Ibaka. Per Brooklyn non bastano i 35 punti di Caris LeVert, per evitare la chiusura della stagione.

Chiude la serata domenicale dei playoffs NBA la terza vittoria in quattro gare degli Utah Jazz, che battono ancora i Denver Nuggets e si portano sul 3-1. A siglare la vittoria dei mormoni ci pensa un super Donovan Mitchell che realizza 51 punti, conditi da 7 assist. Ai Nuggets, invece, sono vani gli sforzi di Jamal Murray che chiude la serata con 50 punti, 11 rimbalzi e 7 assist.

