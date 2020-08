In vista delle elezioni Usa, l’ex presidente di New York Mike Bloomberg ha attaccato pesantemente Donald Trump

Ancora pochi mesi, e i cittadini degli Usa saranno chiamati a votare per eleggere il prossimo presidente americano. Da una parte Donald Trump, dall’altra Joe Biden. Nella giornata di ieri, in occasione della convention, ha parlato l’ex candidato alle primarie e sindaco di New York Mike Bloomberg.

Il miliardario ha attaccato pesantemente l’attuale presidente americano. “Parliamoci chiaro: Trump ha deluso tutti. Dobbiamo tutti votare contro di lui, non per la persona ma per il suo pessimo operato” tuona Bloomberg, che aggiunge: “I due candidati alla presidenza non potrebbero essere più diversi. Uno crede ai fatti, l’altro no. Uno ascolta gli esperti, l’altro non l’ha mai fatto. Uno guarda avanti, l’altro vede ancora gli immigrati come nemici e i suprematisti bianchi come alleati“.

Elezioni Usa, Bloomberg: “Trump ha permesso una diffusione più rapida del Covid-19”

A pochi mesi dalle elezioni negli Usa, continua lo scontro tra i due candidati Trump e Biden. Autentico mattatore del comizio di ieri, però, è stato l’ex sindaco di New York Mike Bloomberg. “Ci sono un sacco di differenze tra i due. Biden ha spinto verso una svolta economica dopo la recessione del 2008, Trump ha peggiorato la situazione attuale” attacca il miliardario: “Guardate come sta gestendo l’emergenza Covid-19: ne ha permesso una diffusione più rapida“.

Per concludere il suo discorso pro Biden, poi, Bloomberg ha sottolineato l’inefficienza nella gestione degli affari di Trump. “Votereste per una persona che ha gestito in maniera così negativa le sue attività? Pensa solo a sé stesso, non all’azienda” continua l’ex sindaco di New York: “Votereste veramente uno che passa il suo tempo a twittare invece che a lavorare? Perché mai dovremmo tenerci Trump per altri quattro anni?“.

