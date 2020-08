Germania: una nuova legge prevede che chi possiede cani domestici, dovrà offrirgli più attenzioni: vediamola nel dettaglio.

In Germania sono pronti a dar vita a una nuova legge, la cosiddetta Hundeverordnung. Si tratta, come riporta Tgcom24, di una normativa che riguarda, nello specifico, i cani e i loro padroni. Infatti, la nuova normativa, lanciata dal ministro dell’Agricoltura Julia Klöckner, se approvata, entrerà in vigore dal prossimo 2021. In base a quanto dettato da questa legge, i cani dovranno essere portati fuori almeno due volte al giorno.

Ma non è tutto: la legge prevede anche una maggiore attenzione nei confronti degli “amici a quattro zampe”. Infatti, i cani domestici non potranno esser lasciati soli a casa tutto il giorno, né, tanto meno, essere legati a una catena o a un guinzaglio che sia, per troppo tempo.

Germania: nuova legge prevede che i cani si debbano portare fuori due volte al giorno

A prender parola sulla nuova normativa, come riporta Tgcom24, è stata la stessa ministra dell’Agricoltura, Julia Klöckner la quale ha fatto luce sull’argomento: “I cani non sono peluche. Hanno i loro bisogni, che devono essere presi in considerazione”. Questa legge, fa notare la ministra, è stata scritta dal momento 9,4 milioni di cani in Germania non ricevono gli “stimoli necessari” e hanno bisogno di un numero maggiore di attività. Inoltre, fa notare la ministra, i cani hanno bisogno di stare più a contatto con la natura.

Coronavirus, la situazione in Germania

In base ai dati registrati dalla Johns Hopkins University, la Germania ha registrato, fino ad oggi, un totale di 231.323 casi di Coronavirus. I decessi, nel Paese, hanno raggiunto quota 9.264. La Germania, per quanto riguarda i contagi, si trova al di sotto della Turchia, che conta ad oggi, in base agli stessi dati, 254.520 casi. Il numero di decessi, in Turchia, ha raggiunto quota 6.058.

