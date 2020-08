Tra le novità più attese della nuovissima PS5, c’è il controller DualSense. Molti sviluppatori hanno spiegato come lo sfrutteranno nei loro videogiochi

Ancora pochi mesi, e finalmente i videogiocatori di tutto il mondo potranno metter mano alla nuova generazione di console. Entro la fine del 2020, infatti, uscirà la nuovissima PS5, la quinta generazione di periferica videoludica targata Sony. Sono tantissime le novità previste, e molte di queste devono ancora essere svelate.

Il primo elemento presentato alla stampa, ormai qualche mese fa, è stato il controller DualSense. Annunciato come rivoluzionario e pieno di funzionalità decisamente interessanti, renderà l’esperienza videoludica certamente più immersiva e come mai vista prima d’ora. PlayStation Blog ha pubblicato alcune dichiarazioni ufficiali di molti sviluppatori di videogiochi, che hanno spiegato come sfrutteranno il joypad all’interno dei loro prodotti.

PS5, il controller DualSense rivoluzionerà i videogiochi: “Siamo entusiasti”

Sono già tantissimi gli sviluppatori di videogiochi che hanno avuto la possibilità di provare in anteprima la nuova PS5 e, di conseguenza, il controller DualSense. Le nuove funzionalità sono diverse: dal feedback atipico ai grilletti adattivi, che permetteranno al giocatore di immergersi completamente all’interno del videogame. Dinga Bakaba, direttore di Deathloop, ha già annunciato alcune nuove idee. “I nuovi grilletti adattivi saranno fondamentali per noi. Per esempio, durante una sparatoria possiamo far si che il grilletto del joypad si inceppi, proprio come quello dell’arma“.

Anche Kenji Kimura, direttore di Ghostwire: Tokyo, ha sottolineato l’importanza dei nuovi grilletti. “Forniremo sensazioni di energia costante, vogliamo ricreare sensazioni come quella del rinculo” e aggiunge: “Col feedback atipico, poi, potremo utilizzare la vibrazione a nostro piacimento, rendendola fortissima o estremamente leggera“. Infine, Gavin More di Demon’s Souls ha detto la sua sul DualSense. “Sarà possibile rendere i combattimenti incredibilmente più crudi e spietati, sarà come sentire la forza dell’attacco ad un boss tra le mani“.

