Alex Zanardi, il San Raffaele conferma: “Significativi miglioramenti”. Dall’ospedale milanese fanno sapere che sono stati compiuti passi in avanti dal punto di vista clinico

Alex Zanardi è sempre ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dopo che il 24 luglio scorso è stato sottoposto al quarto intervento alla testa per risolvere criticità derivanti dall’incidente del 19 giugno. Nelle ultime settimane, l’equipe medica in accordo con la famiglia del campione paralimpico, ha deciso di non diramare bollettini sullo stato di salute del paziente. Un modo per salvaguardare la privacy dell’ex pilota di Formula 1 e abbassare l’inevitabile attenzione mediatica. Proprio pochi minuti fa, però, il nosocomio milanese ha fatto sapere attraverso una nota che le condizioni di Zanardi sono in miglioramento e sono stati compiuti “significativi miglioramenti dal punto di vista clinico”.

“Attualmente è assistito e trattato con cure semi-intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta”.