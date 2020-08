Reggio Calabria, trovato morto un quarantenne all’interno dello stadio della Reggina calcio: l’uomo è stato trovato impiccato sulla traversa della porta.

Come sia riuscito ad entrare all’interno dello stadio Granillo è ancora un mistero. Le autorità, come riporta l’agenzia di informazione Ansa, pensano che l’uomo, nella notte, abbia scavalcato in qualche modo le recinzioni e sia riuscito ad entrare, ma questa ipotesi dovrà essere poi confermata dall’attenta visualizzazione delle registrazioni delle telecamere. Ad ogni modo, l’uomo, di circa quarant’anni, è stato trovato morto impiccato sulla traversa della porta situata sotto la curva sud dello stadio.

Come riporta Ansa, sul posto sono immediatamente accorsi gli agenti della Polizia e della scientifica, per cercare di ricostruire, nella maniera più dettagliata possibile, quanto accaduto la scorsa notte.

L’ipotesi più certa, al momento, sembra essere quella del suicidio: l’uomo, trovato impiccato sulla traversa dello stadio, non sembra aver subito alcun tipo di violenza. Gli investigatori, ad ogni modo, sono già al lavoro per capire con certezza quali siano le cause della morte. Ciò su cui gli agenti si stanno interrogando è come sia possibile che un uomo, sia riuscito ad entrare, di notte, all’interno di uno stadio da calcio chiuso, per poi togliersi la vita.

Come riporta Ansa, gli agenti non escludono che l’uomo abbia scavalcato la recinzione per entrare, dal momento che, i primi accertamenti escludono che l’uomo fosse collegato in qualche modo alla società calcistica Reggina. L’uomo non sembra appartenere neanche al gruppo della tifoseria organizzata della Reggina Calcio, per cui, sembra essere totalmente estraneo a questo mondo. Per questo si sta cercando di capire proprio il perché della scelta dello stadio.

