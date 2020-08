USA, grande spavento per Trump: un drone sfiora il suo aereo. L’Air Force One ha quasi avuto un incidente in fase di atterraggio con un veivolo a forma di croce

Diversi testimoni hanno raccontato di un clamoroso incidente sfiorato tra l’Air Force One, l’aereo presidenziale americano, e un piccolo drone a forma di croce. Il veivolo si è avvicinato troppo all’aereo durante le fasi di atterraggio creando un grande spavento a chi era a bordo.

Il Boeing 747-200B appositamente equipaggiato si stava avvicinando a un aeroporto vicino a Washington quando un oggetto, identificato poi con un drone, ha sfiorato la carlinga.

L’Air Force One era in fase di preparazione dell’atterraggio, quando sul lato destro si è avvicinata una piccola macchia gialla e nera.

L’incidente è avvenuto poco prima che l’aereo atterrasse alle 17:54, ora locale di domenica. Insieme allo staff del presidente Trump, anche un certo numero di giornalisti stava viaggiando a bordo. Tra loro Sebastian Smith, corrispondente dell’AFP alla Casa Bianca, che ha twittato sull’incidente pochi minuti dopo l’arrivo.

@realDonaldTrump just landed at Andrews on AF1. Shortly before, while descending,we flew right over a small object, remarkably close to the president’s plane. Resembled a drone though I’m no expert. pic.twitter.com/roDFgpp4XH

— Sebastian Smith (@SebastianAFP) August 16, 2020