MotoGP: attimi di terrore in Austria dopo un pauroso incidente tra Zarco e Morbidelli che sfiorano una strage. Dovizioso vince e si rilancia

MotoGP, giornata di terrore ed emozioni fortissime a buon fine sulla pista dell’A1 Ring. Al nono giro, in fase di soropasso prima della Curva 1, Johann Zarco è andato ad urtare Franco Morbidelli tagliandogli la strada. Le due moto, la Ducati del francese e la Yamaha Petronas del romano, si sono trasformate in proiettili impazziti attraversando la pista.

Maverick Vinales è stato sfiorato in testa dalla Ducati che poi è passata a meno di mezzo metro da Valentino. Immagini impressionanti, come le espressioni del pesarese quando è rientrato ai box in seguito alla bandiera rossa. Alla fine, grossi traumi senza fratture per Morbidelli e una ferita al fianco per Zarco ma niente di rotto.

WATCH: A crash the likes we have never seen before

Unbelievably, @JohannZarco1 and @FrankyMorbido12 were able to walk away and nobody else was caught up in the chaos ✨#AustrianGP 🇦🇹 | 📽️https://t.co/ZRoJVT0Wc9

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2020

La gara poi è ripartita e ha confermato il predominio Ducati su questa pista. Vittoria di Andrea Dovizioso che ha approfittato anche della caduta di Rins per andarsene, davanti a Mir e Miller. Bel quinto posto per Valentino Rossi limitato nella prima parte dagli errori di Brad Binder. Solo ottavo invece il leader del mondiale, Fabio Quartararo.

Motomondiale, in Moto2 un altro incidente spettacolare e drammatico

Motomondiale, scene simili a quelle della MotoGP anche nella gara di Moto2. Al quarto giro Enea Bastianini pha perso il controllo della sua Kalex Italtrans uscendo dalla prima curva e cade. La sua moto resta in pista ed è centrata da Syahrin. Il pilota malese del team Nieto vola per aria e atterra sull’asfalto ma l’airbag fa perfettamnete iol suo dovere e attutisce il colpo.

Al secondo via fuga vincente di Jorge Martin davanti a Luca Marini, ora nuovo leader della classifica generale, e a Marcel Schrotter. Albert Arenas primo invece in Moto3 su Jaume Masia e John McPhee. Sesto Celestino Vietti, migliore degli italiani.