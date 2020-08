Gli Usa provano ad approfondire i propri studi sugli Ufo, grazie alla nuova divisione creata dal Pentagono. L’obiettivo è conoscere la natura del fenomeno.

L’ultima novità lanciata dagli Usa è la divisione creata dal Pentagono, per studiare il fenomeno degli Ufo. Nei mesi scorsi lo stesso pentagono, infatti, aveva lanciato alcuni video riguardo a degli oggetti non identificati nei cieli statunitensi. Così gli Stati Uniti lanciano la nuovissima divisione proprio per studiare e comprendere la natura del fenomeno. Inoltre la task force Usa pensa che i tempi siano maturi, per pubblicare al mondo intero alcune delle loro scoperte.

Il Pentagono ha spiegato alla stampa che l’obiettivo non è solamente studiare e comprendere il fenomeno, ma anche cercare di individuare, analizzare e catalogare i vari avvistamenti, che potrebbero rappresentare una vera e propria minaccia per il popolo americano. Andiamo, quindi, a vedere le dichiarazioni del Pentagono sulla fondazione della nuova divisione.

Il Pentagono così adesso pensa che i tempi siano maturi per informare il popolo sugli oggetti non identificati. Infatti, proprio per questo motivo è stata creata la nuova divisione. Secondo quanto riferito dal New York Times, la divisione si chiamerà Unidentified Aerial Phenomenon (UAP). Proprio tale team renderà note tutte le sue scoperte.

Come dichiarato dal NY Times, l’obiettivo è scoprire qualche collegamento tra il fenomeno UFO abbia con i governi stranieri avversari e le minacce che presentano per per beni ed installazioni militari statunitensi. Dei passi in avanti sulla chiarezza del fenomeno, sono stati fatti negli ultimi anni, con il Pentagono che ha iniziato a rilasciare alcuni video sugli avvistamenti degli oggetti non identificati.

Una mossa, quella degli Usa, che ha preso spunto dal governo del Giappone, che da un paio di anni ha deciso di approfondire la conoscenza del fenomeno Ufo.

