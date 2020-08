Donna travolta dal treno, un incidente davvero pazzesco quello che è successo pochissimi minuti fa e che sta scombussolando l’Italia.

I passaggi a livello sono delle intersezioni davvero molto pericolose. La strada, infatti, si interseca con la linea ferroviaria, aumentando a dismisura i rischi connessi al transito. Per questo è ovvio che è necessario che tutto funzioni alla grande, perfettamente, per evitare incidenti e tragedie. Ed è proprio quello che purtroppo è successo poche ore fa tra Maleo, nel Lodigiano, e Pizzighettone, in provincia di Cremona. Qui un passaggio a livello non ha funzionato e una donna ha transitato senza problemi nei pressi dei binari. Proprio mentre stava per superarli, però, un treno di passaggio l’ha colpita con immensa forza sul fianco, distruggendo la macchina e togliendole la vita. Un incidente molto violento e tragico, che ora è diventato interesse di diversi nuclei di investigazione e di analisi.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Codogno e la Procura di Lodi ha già aperto un fascicolo. Ad uccidere la 34enne Elisa Conzadori è stato il treno regionale 2651 di Trenord Milano-Mantova. Il lunghissimo veicolo su binari ha colpito con estrema violenza la piccola Citroen C1 su cui viaggiava la donna, che è stata scaraventata via con incredibile potenza. Per lei non c’è stato nulla da fare, i danni riportati erano troppo importanti anche soltanto per pensare ad un possibile soccorso. Ora si stanno cercando i colpevoli. Senza ombra di dubbio, però, qualcosa deve essere andato storto con il passaggio a livello, che non deve aver funzionato. Soltanto in questo caso la donna avrebbe potuto accedere e transitare sui binari, mentre le sbarre erano totalmente alzate. Una tragedia su cui si stanno facendo i controlli e gli accertamenti di routine.

