In Calabria la Santelli ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di discoteche, lidi e sale da ballo. Una decisione presa in seguito all’aumento dei contagi sul territorio.

La Presidentessa della Regione Calabria Jole Santelli ha firmato nella giornata di oggi un’ordinanza che impone la chiusura di discoteche sale da ballo e lidi balneari. Una decisione presa allo scopo di contenere la diffusione del coronavirus, dopo l’incremento dei contagi degli ultimi giorni. Nel comunicato pubblicato dalla regione viene inoltre specificato che la decisione è stata presa dopo una consultazione avvenuta con il governo e con il Ministro della Salute Roberto Speranza. L’ordinanza predispone la chiusura di questi luoghi fino alla data del 7 settembre.

Calabria, chiuse discoteche e sale da ballo: il comunicato della regione

Nel comunicato si legge inoltre che “rimangono in vigore tutte le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale. Con lo stesso Atto è dato mandato ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali per l’esecuzione delle predette misure, nonché per le relative attività di controllo e verifica del rispetto dei provvedimenti regionali adottati per l’emergenza, anche in coordinamento con le altre Istituzioni competenti per materia, con particolare riferimento agli stabilimenti delle aree turistico-ricettive, agli esercizi pubblici e alle aree pubbliche. Inoltre, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate”.

In tutta Europa la situazione dopo due mesi ritorna ad essere critica. I contagi infatti sono in aumento un po in tutto il vecchio continente, con la Germania che nelle ultime 24 ore ha registrato più di 1400 contagi. Anche in Belgio la situazione sembra essere andata oltre il livello di guardia, e il governo ha deciso di imporre l’uso della mascherina anche nei luoghi pubblici.

