Aborto, nuove linee guida sulla Ru486: di cosa si tratta. Gli aggiornamenti del ministero della Salute sul tema dell’interruzione farmacologica

La Ru486, ovvero l’antiprogestinico conosciuto come pillola abortiva, ha tenuto banco nelle ultime ore nei discorsi del governo. Una riforma sul suo utilizzo era attesa da tempo e finalmente il ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida sull’aborto farmacologico. I nuovi aspetti riguardano sia l’annullamento dell’obbligo di ricovero in caso di assunzione del medicinale per indurre l’interruzione di gravidanza, sia il periodo in cui è consentito ricorrere al farmaco. D’ora in poi i medici potranno somministrarlo fino alla nona settimana di stato interessante. Ad annunciarlo attraverso una circolare ministeriale è stato lo stesso dicastero di Lungotevere Ripa, accogliendo il commento favorevole delle forze governative.

Nei giorni scorsi, esattamente il 4 agosto, il Consiglio Superiore di Sanità, aveva espresso un parere simile a quanto indicato dalle nuove linee guida. Si tratta di aumentare il monitoraggio successivo alla somministrazione del farmaco per evitare l’insorgere di eventuali effetti collaterali, oltre a salvaguardare la salute delle mamme. Questo a maggior ragione se la pillola può essere assunta sino alla 9 settimana di gravidanza.

Aborto, nuove linee guida sulla Ru486: cosa cambia

La Ru486 è un farmaco approvato dall’Aifa nel 2009 e fino a questo momento era somministrato attraverso ricovero ospedaliero di minimo tre giorni. In alcuni nosocomi italiani si poteva anche assumerlo in day hospital, ma erano delle eccezioni.

Una delle regioni interessate da tale eccezione era l’Umbria, che attraverso la propria governatrice, Donatella Tesei, ha voluto annullare tale disposizione non consentendo più il mancato ricovero. Da qui il parere al Consiglio Superiore di Sanità richiesto dallo stesso ministro Speranza e la conseguente decisione di queste ore.

Ovviamente non sono mancate le proteste delle associazioni “Pro Life” che non vedono di buon occhio soprattutto il protrarre il periodo di somministrazione sin oltre il secondo mese di gravidanza. Il fatto che questa sia la prassi nel resto d’Europa non è bastato a limitare le polemiche.

Il ministero della Salute ha così commentato attraverso una nota: “Tenuto conto della raccomandazione formulata dall’OMS, in ordine alla somministrazione di mifepristone e misoprostolo per la donna fino alla 9° settimana di gestazione, delle più aggiornate evidenze scientifiche sull’uso di tali farmaci, ci allineiamo agli altri Paesi Europei. Questo sia per l’utilizzo del farmaco in regime di day hospital, sia per la possibilità di uso prolungata“.

