Una donna di 19 anni, dopo aver denunciato di essere stata violentata in spiaggia a Fregene, avrebbe individuato il suo aggressore grazie ai social

Una ragazza di 19 anni domenica scorsa è stata trovata seminuda e priva di sensi sulla spiaggia di Fregene. La ragazza al momento era ubriaca ed ai carabinieri ha raccontato di essere stata violentata dopo aver trascorso la serata in un locale. Le forze dell’ordine hanno immediatamente dato il via alle indagini sulla presunta violenza partendo dalla lista di persone presenti domenica sera nella discoteca del posto. Il tutto è stato reso semplice dal fatto che, causa coronavirus, ogni attività è obbligata a tenere un registro con i nominativi di tutti i clienti per contattarli nel caso in cui si riscontri una positività al virus. Sul registro sarebbe stato trovato il nome del ragazzo con cui la 19enne si sarebbe allontanata da sola. Quest’ultima ha aiutato i militari mostrando alcune foto del suo presunto stupratore prese da Facebook.

Violentata a Fregene, indagini in corso

I medici, dopo la visita, hanno accertato che la donna ha avuto un rapporto sessuale anche se lei non ricorda nulla. Si fa largo l’ipotesi che l’atto sia stato forzato dal ragazzo dopo che questi gli avrebbe nascosto una sostanza stupefacente in un cocktail. Ora gli investigatori hanno chiesto che la ragazza si sottoponga agli alcol test ed esami tossicologici ed i risultati saranno resi noti nei prossimi giorni. Intanto, in questi giorni si stanno succedendo nuovi interrogatori nei confronti delle persone presenti quella sera in discoteca, tra cui le amiche della vittima. Sono al vaglio anche le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza del locale.

