Strategia di marketing, cordialità, tutte e due? L’idea di una delle compagnie aeree più note e ricche del mondo è formidabile. Di certo anche le aziende più in forma hanno subito un danno per lo stop causa Coronavirus, figuriamoci il settore del turismo e dei trasporti completamente bloccato. Anche le compagnie aeree hanno subito delle perdite e tra queste la Emirates (sponsor del Real Madrid, ndr).

Il direttore generale dell’Emirates Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, ha pensato ad una strategia di mercato, fortemente preoccupato dalla crisi che sta affrontando il mondo intero. La sua idea non è altro che una polizza assicurativa che non ha un costo aggiuntivo, ma è compresa nel biglietto aereo.

Emirates, compagnia aerea paga il funerale in caso di contagio

La strategia di marketing per invogliare i propri clienti a viaggiare, da parte del direttore generale Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum sembrerebbe funzionare. La polizza assicurativa, infatti, senza alcun costo aggiuntivo al biglietto aereo garantisce la copertura delle spese mediche. Non solo, è garantito anche il costo dell’albergo in cui si alloggia in caso bisogna restare nel Paese in cui si atterra causa contagio o norme restrittive improvvisamente attuate.

Ma non è tutto. La cosa più eclatante sta nel fatto che, nella polizza assicurativa, è compreso anche il prezzo del funerale. Infatti Emirates garantisce di pagare l’intero funerale al passeggero che, causa Covid contratto in volo, dovesse ammalarsi mortalmente.

