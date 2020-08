Star Wars Lightsaber è un nuovo libro che da poco tempo è stato annunciato in modo ufficiale. I fan sono ovviamente in totale visibilio.

Star Wars è una delle saghe più famose, amate ed apprezzate di tutti i tempi. L’universo cinematografico e letterario creato da George Lucas e poi espanso dai fan, ora i mano alla Disney, raduna ogni volta milioni e milioni di fan. In tantissimi hanno visto Episodio 9, l’episodio che chiude la trilogia dei sequel e con ogni probabilità anche l’intera saga relativa a Luke Skywalker. Oggi, però, tramite i canali ufficiali di Star Wars, è stato annunciato un nuovo libro, un manuale, che sta già diventando argomento di discussione e di confronto da parte di fan. Perché questo si preannuncia essere un libro che sarà apprezzato davvero tantissimo.

Star Wars: Lightsaber, nuovo libro che sta facendo impazzire i fan

Il libro in questione è un vero e proprio manuale che aiuterà i fan a conoscere meglio l’universo di Star Wars. Con questo libro, intitolato “The Lightsaber Collection”, i produttori di Star Wars aiutano i fan a comprendere cosa c’è dietro l’oggetto che più rappresenta la saga e il franchise: le spade laser. Una guida completa su come sono state costruite, le origini e cosa significano i vari colori e le varie sfumature delle arme che jedi e sith usano per combattere.

Un compendio completo, che farà da guida nei prossimi anni all’analisi dei film, delle serie tv e dei prodotti dell’universo che ora è nelle mani della Disney. Pare addirittura che ci saranno delle guide complete per le spade che sono presenti soltanto nei videogiochi e nei fumetti. Insomma, un’enciclopedia completa sulle spade laser, l’oggetto del desiderio di tantissimi fan ed amanti del mondo di Star Wars. L’uscita è fissata per il prossimo 20 ottobre.

