Il primo a salutare la Juventus, dopo l’arrivo di Andrea Pirlo in panchina, è il francese Blaise Matuidi. Il giocatore, prima fondamentale nello scacchiere di centrocampo bianconero, continuerà la sua carriera all’Inter Miami

La Juventus sta iniziando una vera e propria rivoluzione. Il primo passo importante è stato esonerare Maurizio Sarri e sostituirlo con Andrea Pirlo che aveva firmato un contratto per allenare la squadra under 23 bianconera.

Alla società torinese non è andata giù l’uscita contro il Lione agli ottavi di Champions League. La squadra è risultata poco incisiva e motivata, e il gioco che tutti si aspettavano di vedere non c’è mai stato. Dunque la decisione di cambiare allenatore ed esonerare Maurizio Sarri.

Il presidente Andrea Agnelli ha deciso di dare piena fiducia al “Maestro” Andrea Pirlo. Per lui la prima avventura da allenatore. I più scettici sembrano nutrire dubbi su questa scelta, ma Pirlo ha già fatto le sue scelte e dato il via al restyling bianconero.

Primo addio, Matuidi va in MLS

Come riportato da Sky Sport, il centrocampista francese ha svolto in queste ore le visite mediche a Parigi per poi partire verso l’Inter Miami.

La scelta del classe 1987 di trasferirsi in America è stata una scelta legata allo stile di vita che può offrirgli una città come Miami. Nei giorni scorsi per lui si era fatto avanti il Lione, che gli aveva proposto anche la fascia da capitano.

Matuidi all’Inter Miami, le cifre dell’affare

Matuidi dovrebbe rescindere il suo contratto con la Juventus, prima di volare verso il suo nuovo club. Nessun incasso dunque per la Juventus, che risparmierà solamente i 4 milioni netti dell’ingaggio previsti dal suo ultimo anno di contratto.

