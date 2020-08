La borsa europea ha registrato delle perdite nella mattinata di oggi in seguito alla decisione del governo di Pechino di rispondere alle sanzioni Usa.

Il governo di Pechino ha deciso di rispondere alle sanzioni Usa contro i funzionari e la governatrice di Hong Kong annunciando di voler applicare le medesime misure nei confronti dell’America. Una notizia che ha messo in agitazione le borse europee. Se Milano e Parigi si sono mantenute in parità, la borsa di Francoforte ha invece registrato un calo dello 0,26 per cento. L’Euro Stoxx 600 ha perso lo 0,01 per cento. Perdite minime per il momento, ma che certificano come questa guerra commerciale tra gli Usa e il governo di Pechino, inizi a produrre i suoi primi effetti sul mercato finanziario. Quello che è certo, è che le sanzioni Usa hanno prodotto una frattura netta tra le due superpotenze. Senza dimenticare che questo sono avvenute in contemporanea alle pressioni esercitate dall’amministrazione Trump per la vendita del social media cinese Tik Tok. E in entrambi i casi, la reazione della Cina non si è fatta attendere.

Leggi anche: Pakistan, bomba sul confine afghano: 5 decessi e 20 feriti

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

Governo di Pechino: “Sanzioni Usa selvagge e irragionevoli”

Pechino ha definito le sanzioni “selvagge e irragionevoli”, accusando gli Stati Uniti di star esercitando una pressione indebita sul governo centrale, allo scopo di alimentare il più possibile i ribelli pro-democrazia a Hong Kong. L’ufficio di collegamento del governo di Pechino nell’ex colonia britannico, ha rilasciato un comunicato in cui esprime una condanna netta nei confronti dell’amministrazione Usa. In questo infatti, gli Usa vengono apertamente accusati di voler incoraggiare e sostenere la ribellione contro il governo centrale. Gli attivisti pro-democrazia a Hong Kong, hanno invece accolto favorevolmente le sanzioni americane nel paese. Joshua Wong, un giovanissimo attivista che rappresenta ormai da un tempo un punto di riferimento nella città ha dichiarato che “quando Pechino demolisce la sua promessa di autonomia della città ed estende la sua portata alle scuole, ai funzionari, al sistema giudiziario e alla legislatura”. Del suo stesso avviso Nathan Law, un dissidente politico attualmente in esilio a Londra, che ha elogiato le sanzioni contro i funzionari di Hong Kong dichiarando che “spero che un numero maggiore di Paesi possa collaborare per fare si’ che questi funzionari rendano conto delle proprie azioni. Democrazia e autonomia ORA!”.

Leggi anche: Libano, si dimette l’intero Governo di Hassan