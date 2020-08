Morto un uomo di 43 anni durante un bagno notturno in mare a Fiumicino. Una tranquilla serata a riva per pescare è diventata fatale nei pressi di via del Pesce Luna.

Sono stati i compagni di pesca del quarantatreenne a rinvenire il suo corpo senza vita. L’uomo si era appartato pochi minuti per gettarsi in acqua, ma probabilmente è stato colto da un malore. La salma è tornata a riva priva di abiti e con le sole scarpe ancora allacciate.

Secondo il racconto fatto da un amico, la serata si era svolta tranquillamente e gli uomini avevano pescato senza problemi. Forse hanno bevuto qualche birra troppo fredda, così quando la vittima si è gettata in acqua il corpo non ha retto allo stress termico e alla congestione.

I presenti hanno subito chiamato il 118 e l’ambulanza è arrivata sul posto in pochi minuti. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare l’uomo. Ora sarà la magistratura a chiarire l’esatta dinamica dei fatti ed è stata già disposta l’autopsia.

Morti in mare nelle ultime settimane

Una tragedia simile è avvenuta a Lido di Classe, in provincia di Ravenna, dove un uomo di 78 anni proveniente da Modena ha perso la vita nei pressi del lido Korasol. Il corpo dell’anziano è stato rinvenuto in acqua, quasi a riva. Un malore subito dopo essersi tuffato potrebbe essere la causa del decesso. I soccorsi dei bagnini prima e dell’ambulanza dopo non hanno potuto evitare il peggio.

Una settimana fa era successo lo stesso a Mondragone, dove un uomo ha perso la vita durante il suo bagno a mare. Il quarantacinquenne è uscito dall’acqua per poi cadere privo di sensi sulla sabbia. La vittima viveva a Cervino, in provincia di Caserta. Si era fermato in spiaggia solo pochi minuti mentre tornava a casa dal lavoro. Secondo le risultanze delle indagini, sarebbe stato colpo da infarto fulminante per lo sforzo in acqua.