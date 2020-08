Nella zona Tor di Quinto, a Roma, un vasto incendio partito da un autodemolitore ha creato diverse nubi di fumo in cielo: stop alla linea Roma-Viterbo

Intorno alle ore 12:15 nella zona Tor di Quinto, Foro Italico a Roma si è alzata in cielo un’intesa coltre di nubi nere. Questo perché, secondo quanto riferito dalla polizia, un demolitore nei pressi del civico 605 all’incrocio con via Foce dell’Aniene ha preso fuoco. Il rogo ha visto anche lo stop della linea Roma-Viterbo.

Le fiamme sarebbero nate da delle sterpaglie fino a raggiungere la struttura. Le squadre di Vigili del Fuoco sono impegnate a sedare le fiamme, mentre le pattuglie di polizia locale stanno assistendo gli abitanti delle baraccopoli vicine.

L’alta colonna di fumo nero ha invaso anche la tangenziale e la Municipale ha quindi interdetto il transito dell’arteria: la chiusura è allo svincolo Tor di Quinto. Linee C2-69 deviate su percorsi alternativi. L’aria al momento è irrespirabile e le abitazioni vicine sono tutte con le finestre chiuse.

Incendio a Roma, parlano i capigruppo dei partiti: “Pochi fatti dalla Raggia”

Intanto a parlare sono Stefano Erbaggi, Holljwer Paolo, Adriana Glori e Marco Ottaviani, esponenti FdI nei vari municipi di Roma: “L’incendio sarebbe divampato in quella che gli abitanti del campo rom usano come una vera e propria discarica a cielo aperto. Ringraziamo quanto fatto dai Vigili del Fuoco e rimarchiamo l’importanza di smantellare le baraccopoli, dannose alla città intera. Oltre ai fumi tossici che si sono sviluppati, le fiamme si sono estese in un autodemolitore e avrebbero potuto recare ben altri disagi alla cittadinanza e alle attività commerciali adiacenti. Questo è il risultato della politica della Giunta Raggi che fa propaganda ma pochi fatti. Dopo quanto accaduto speriamo che dal Pd non arrivino nuove richieste di annullamento dello sgombero già in programma”.

