Infermieri e medici sono in protesta per le strade in seguito ad una decisione che non ha affatto reso gli “Eroi” di cui tanti si parlava felici.

Con il COVID-19 la vita di tantissime persone è cambiata per sempre. A proteggerci dalla morte, in molti casi, sono stati dei medici e degli infermieri, dottori e dottoresse, che hanno messo la propria vita a rischio per quella altrui. Dei veri e propri eroi che hanno affrontato il toro prendendolo per le corna, affrontando la malattia originaria di Wuhan turno dopo turno. Alcuni non sono più tornati a casa, altri hanno fatto turni di lavoro massacranti. Qualcuno ha anche preso il virus e non tutti se ne sono salvati. Eppure ora i governi di tutta la Terra sembrano essersi scordati del loro impegno e infatti sempre più spesso i medici ed i dottori sono fuori da alcune manovre governative per migliorare la condizione dei lavoratori.

LEGGI ANCHE —> Caronia, trovato un cadavere: è di Viviana Parisi, c’è la conferma

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

Infermieri e medici infuriati, esclusi dagli aumenti per il Covid-19

Il Covid-19 ha significato per il settore medico ed ospedaliero fare sacrifici enormi. Spesse volte le strutture ospedaliere non avevano i mezzi e la strumentazione adatta per combattere l’epidemia. I medici ed i dottori sono spesso stati descritti come eroi per lo sforzo compiuto e per la grande dedizione mostrata per fare il proprio lavoro. Ora però, in Inghilterra, il Governo ha fatto una manovra economica per aumentare gli stipendi dei lavoratori, ma ha clamorosamente scordato proprio i medici ed i dottori. Ecco perché, poche ore fa, proprio coloro che lavorano nel settore ospedaliero e medico è sceso per strada, protestando per questa scelta offensiva e ritenuta assolutamente ingiusta. Hanno bloccato il traffico e fatto sentire la propria voce, ripetendo come si tratti di un provvedimento davvero ingiusto e insensato.

LEGGI ANCHE —> Terremoto, forte scossa al confine tra Austria e Germania

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24