A Beirut si terrà nel pomeriggio una manifestazione di protesta contro il governo in Piazza dei Martiri. Il clima è molto teso, anche alla luce degli scontri tra civili e polizia dei giorni scorsi.

La manifestazione di protesta in Piazza dei Martiri a Beirut è prevista per le 16. Quello che fa già notizia in queste ore però, è che dalla prima mattinata di oggi diverse persone si sono già riunite con ore di anticipo. La manifestazione è stata organizzata per protestare contro la corruzione del sistema politico libanese. Un’insofferenza popolare che dopo la devastante esplosione avvenuta martedì, diventa sempre più ingestibile per il governo. Da quanto si apprende da alcune indiscrezioni, in Piazza dei Martiri si respira un clima tutt’altro che disteso. D’altronde già nei giorni scorsi si erano verificati diversi scontri tra manifestanti e polizia davanti al Parlamento. Nella piazza, sono stati inoltre allestiti degli stand e dei gazebo, in cui sono stati appesi le foto delle innumerevoli vittime dell’esplosione.

Beirut, arrestato il direttore del porto

E già nella giornata di ieri, diversi comitati di protesta si sono recati nei quartieri colpiti dalla tragedia chiedendo ai residenti di partecipare in massa alla manifestazione.

Oltre 5 mila feriti e 137 morti. Questo è al momento il drammatico bilancio della devastante esplosione avvenuta a Beirut martedì. Tra le vittime anche un’italiana. Per il momento non è ancora chiaro quale sia l’origine dell’esplosione. Il governo ha aperto un’inchiesta ma ci vorrà tempo per conoscere i risultati di questa indagine. Alcuni arresti però sono già stati eseguiti. Hassan Qureitem, direttore del porto, è infatti finito in manette al termine di un lungo interrogatorio, e la stessa sorte è toccata a sedici impiegati nell’area portuale. Nella notte tra giovedì e venerdì ci sono stati inoltre dei violenti scontri tra manifestanti e polizia. la Bbc online riporta che le forze dell’ordine hanno fatto un largo uso di lacrimogeni per sedare la protesta.

