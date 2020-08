Spunta una nuova icona di fianco ai messaggi sull’ultima versione di Whatsapp che sarà disponibile a giorni: scopriamo di cosa si tratta

Nei prossimi giorni Whatsapp dovrebbe rilasciare un nuovo aggiornamento che porterà con sé una funzione riguardante il contrasto alle catene ed alle fake news.

Già in molti negli ultimi giorni hanno notato nelle chat la presenza di un’icona, a forma di piccola lente d’ingrandimento, a fianco ai messaggi di Whatsapp. Questa novità, introdotta ufficialmente dalla Facebook Inc., serve a limitare la ricezione di alcuni contenuti ed a verificarne la veridicità. La novità è stata rilasciata ufficialmente il 3 agosto scorso, ma sarà disponibile a tutti tra pochi giorni.

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

LEGGI ANCHE—> Epic Games Store, ecco i giochi gratis della prossima settimana

Whatsapp, come funziona l’icona contro le fake news

Per essere più dettagliati, con la nuova funzione potremo verificare se le notizie che riceviamo sono vere o meno. Cliccando sull’icona, infatti, si apre la possibilità di fare “ricerca su Google”. In questo modo c’è un accesso più diretto a ciò che riceviamo. Già qualche mese fa, gli sviluppatori di WA avevano già drasticamente ridotto l’inoltro in massa di messaggi fino ad un massimo di 5 per volta.

E non è tutto, perché dopo la suddetta verifica potremo anche decidere se bloccare la ricezione di alcuni contenuti o meno. Oltre all’Italia, la nuova funzione arriverà anche in Messico, Regno Unito, Brasile e Stati Uniti e sarà valida sia per le versione web che per quella Android o iOS.

LEGGI ANCHE—> Numero anonimo, come scoprire chi chiama: il trucco