Un fulmine a ciel sereno, dopo appena poco tempo dalla guarigione di una brutta frattura, Mara Venier è caduta di nuovo nel giardino di casa

Soltanto pochi mesi fa abbiamo segnalato in diretta quanto accaduto a Mara Venier. La Regina della domenica pomeriggio, infatti, non si è arresa neppure durante il lockdown, ed il suo è stato uno dei programmi che è andato avanti nonostante l’emergenza Covid. Proprio quando l’Italia cominciava a respirare un po’, il bruttissimo incidente che l’ha vista coinvolta.

Una domenica qualsiasi, Mara Venier è entrata negli studi di Domenica In con una gamba fasciata e annunciando: “Sono caduta per le scale, ho avuto una forte botta alla testa. È successo poco prima di entrare in onda, è intervenuta la dottoressa qui presente, ma ho già chiamato il mio ortopedico”. Quest’ultimo, il dottore Giovanni Di Giacomo, infatti le ha riscontrato una frattura che ha tenuto la conduttrice ko per un po’.

Mara Venier, che colpo: è inciampata nel suo giardino

Soltanto una settimana fa, Mara Venier ha postato un video su Instagram in cui camminava in maniera disinvolta:

Purtroppo la sua libertà è durata molto poco. Pochissimo tempo fa, infatti, la conduttrice veneta ha raccontato tramite le sue Instagram stories una nuova disavventura. “È arrivato il momento di andare a farmi benedire. Ieri sera tornando a casa da una bellissima cena con tanti amici e family, sono inciampata nel gradino. In giardino era buio e non l’ho visto, ho già l’altro ginocchio ammaccato e sono ricaduta. Ghiaccio, nulla di fratturato, ma una bella botta…mi è andata bene. Devo farmi benedire”.

Per fortuna nulla di serio questa volta, un po’ di riposo basterà alla forte zia Mara per rimettersi in sesto e riprendere appieno tutte le sue attività, tra cui la sua preferita: prendersi cura del nipotino.