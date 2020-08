Cinghiali a Roma, un piccolo gruppo di suini sono a spasso per le vie della città indisturbati, sotto gli occhi di qualche passante curioso.

Tutte le strade portano a Roma, diceva il vecchio detto coniato ai tempi dell’Impero. La città, infatti, era il cuore di un vastissimo impero e per confermare la sua centralità l’architettura e l’urbanistica agirono di conseguenza. Anche se questo non basta bene a spiegare come abbiano fatto dei cinghiali ad arrivare per le strade principali della capitale d’Italia, indisturbati e assolutamente senza nessuno che li stia cercando. Almeno non in quella zona dato che i maiali parrebbero essere lì da diverse ore. A denunciare la cosa sono stati proprio dei romani che, passeggiando per le strade della città, hanno notato le strambe creature scorrazzare liberamente e anche farse una pausa rinfrescante vicino una fontana.

LEGGI ANCHE —-> Chef stellata arrestata, rubava l’elettricità del suo ristorante

Cinghiali a Roma, suini si rinfrescano vicino una fontana – FOTO

A quanto pare i cinghiali che stanno muovendosi liberamente a Roma sarebbero tre. Una persona li ha fotografati mentre erano sotto un “nasone“, ovvero una fontana dallo stile architettonico tipicamente romano. I tre sono comodamente sdraiati sotto l’apertura della fontanella, mentre si godono l’acqua fresca che cade addosso a loro. Il caldo è senza dubbio un nemico temibile, soprattutto per questi animali col pelo molto fitto. Per questo si sono organizzati per fermarsi e godersi un po’ di refrigerio, godendosi il panorama che offrono i parchi della città. Di seguito la fotografia di una donna romana che ha assistito alla scena e che sta girando sui social networks in questi minuti. Nell’immagine i tre cinghiali che si riposano vicino al “nasone”.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, il nuovo bollettino medico: 239 contagiati e 8 deceduti