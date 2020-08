Una coppia che non trova pace quella composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis: secondo indiscrezioni, sono giunti nuovamente al capolinea

Una storia molto lunga, travagliata, fatta di troppe virgole dove forse ci voleva un punto. Questo è il perfetto riassunto di una storia d’amore tra due bellissimi volti della TV italiana: Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, infatti, si sono conosciuti e fidanzati grazie al noto programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Non tutto è sempre andato alla perfezione tra i due.

Varie le vicissitudini che hanno visto protagonista la coppia, molto spesso spiacevoli. Si sono lasciati più volte, tanto che la De Lellis si è anche buttata tra le braccia di un altro uomo: Andrea Iannone. E non è tutto: l’influencer romana, infatti, ha anche pubblicato un libro sulla sua storia d’amore con Damante in cui rivendicava la dignità di una donna tradita. Ebbene sì, il DJ l’ha tradita e lei l’ha scoperto da un messaggio arrivato sull’iPad mentre “Il Dama” era in volo.

Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo ai ferri corti

“Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” questo è il titolo del libro che Giulia De Lellis ha pubblicato quasi un anno fa, il 17 settembre 2019. Quante cose cambiano in un anno, o forse no. L’indiscrezione arriva dall’opinionista di Pomeriggio 5, Deianira Marzano tramite Instagram stories.

“Mi ha chiamato una persona del mondo dello spettacolo e mi ha dato una notizia. Non ho visto la cosa con i miei occhi, ma mi hanno detto che sono diversi giorni che Giulia e Andrea si sono lasciati. Lui è stato anche avvistato in compagnia di una ragazza bionda. Non stanno più insieme, non l’hanno ancora ufficializzato. La fonte è seria, ma non abbiamo le prove. Se così fosse, mi dispiacerebbe molto”.