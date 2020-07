Andiamo a dare una prima occhiata alla Serie A 2020/21, con le maglie della prossima stagione. La Juve torna a strisce, mentre torna il lupetto per la Roma.

Sta per concludersi la stagione 2019-20 della Serie A, eppure la nuova stagione è già alle porte a causa del Coronavirus. Ancora non è certo quando partirà la stagione 2020-21, se a Settembre o ad Ottobre, eppure alcune squadre di Serie A hanno deciso di anticipare l’uscita delle nuove maglie.

Tante le novità imposte dalla Lega per la prossima stagione, tutte che hanno a che fare con il lato estetico. Infatti dalla prossima annata sono vietati gli sponsor con i topponi a fare da sfondo e sarà imposto il font unico. Una scelta “televisiva” che punta ad emulare l’ottimo prodotto offerto dalla Premier League. Andiamo quindi a vedere le prossime maglie della Serie A, partendo dai grandi ritorni.

Infatti tornano le strisce sulla prima maglia della Juventus, con loghi e numeri che saranno di un “oro” intenso. Mentre per la seconda maglia si punta ad un blu spento con inserti grigi. Infine i bianconeri sperimentano con la terza maglia con una mimetica arancio-nera.

Serie A, tutte le nuove maglie della prossima stagione: quante novità

Andiamo quindi a vedere tutte le novità sulle magliette della prossima stagione di Serie A.

INTER – I nerazzurri si presenteranno alla prossima stagione con delle inedite strisce a zig-zag sulla prima maglia. Discutibile invece la scelta per la seconda maglietta, che si presenterà con uno sfondo bianco, contornato da strisce verticali ed orizzonatali del colore nerazzurro. La più bella, stando ai tifosi, sarà la terza, che sarà una rivisitazione dell’iconica maglia usata nella finale di Coppa Uefa del 1997-98.

MILAN – Non delude le aspettative dei tifosi la nuova maglia del Milan. Infatti i rossoneri tornano a delle strisce più grandi rispetto alla stagione che si sta per concludersi. Un particolare che non sfugge all’occhio degli appassionati è l’omaggio alla Galleria Vittorio Emanuele sulle strisce nere. Per la seconda maglia, invece si andrà su un classico bianco, mentre per la terza si opterà ad un inedito azzurrino.

ROMA – Sorprende la Roma, che punta al vintage con una prima maglia ispirata alla stagione 1979-1980. Torna sulla prima maglia l’arcobaleno giallo-rosso. Mentre invece la seconda vedrà un ritorno del “lupetto” al posto del logo originale. Mentre per la terza maglia si punterà ad un nero con inserti arancioni e grigi.

NAPOLI – Come sempre si sa ancora pochissimo sulle maglie del Napoli. La verà novità sarà l’assenza dei topponi degli sponsor, una vera e propria liberazione per i tifosi. Trapelano solamente i colori della nuova maglia, con la prima che presenterà l’azzurro classico, la seconda che invece sarà grigia, mentre la terza presenterà un blu notte con inseriti rosa shocking.

LAZIO – Proprio nella giornata di ieri sono stati presentati il primo ed il terzo kit della Lazio. Nessuna novità per la squadra di Lotito che si presenterà alla prossima stagione in completo biancoceleste per la prima divisa, ed in completo blu scuro per la terza.

