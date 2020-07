La lista dei cittadini riceventi il reddito di cittadinanza presso cui compare Pietro Maso, l’uomo che ha ucciso i suoi genitori nel ’91, risale al 2019. Ma il suo reato è troppo grave per poterlo percepire.

Aveva ucciso i suoi genitori, nel 1991, a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona. Come riporta Tgcom24, Pietro Maso, libero dal 2015, percepiva il Reddito di Cittadinanza, un diritto che però non spettava all’omicida, dal momento che il 49enne era stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

Di solito, l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici viene applicata a determinati condannati. Tra questi quelli che per esempio hanno precedenti legati alla criminalità organizzata, oppure legata al terrorismo. Rientrano tra questi casi anche i truffatori ai danni dello Stato. Se è vero che Maso non rientra in questi casi, c’è una motivazione ben precisa per cui non gli era possibile percepire il reddito di cittadinanza: la gravità del suo reato.

Pietro Maso, sospeso il reddito di cittadinanza: parla il legale

A prender parola sulla delicata questione, è intervenuto il legale di Maso. Come riporta Tgcom24, l’avvocato non ha seguito nello specifico la questione relativa al reddito di cittadinanza. Il legale ha però fatto sapere che, se il sussidio gli era concesso in passato, con ogni probabilità potrebbe essergli stato sospeso, proprio a causa della gravità del suo reato, commesso nei primi anni Novanta.

Ad ogni modo, fa sapere l’avvocato, si dovrebbe dimostrare la malafede di Pietro Maso, il quale, per le motivazioni sopracitate, potrebbe non esser stato al corrente delle limitazioni a lui imposte. Probabilmente, Maso è venuto a sapere delle limitazioni sul reddito di cittadinanza solo dopo i controlli effettuati.

