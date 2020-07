Nella classifica dei brand maggiormente desiderati dal pubblico, in cima troviamo la Nike mentre Valentino si trova appena fuori dalla top ten

Il conoravirus, tra i molteplici cambiamenti che ha fatto registrare nelle abitudini delle persone, c’è anche quello riguardante le scelte in materia di moda. A fare un’analisi dettagliata delle scelte dei brand da parte delle persone ci ha pensato Lyst.

Dopo la fine del lockdown la voglia di fare attività fisica, soprattutto all’aria aperta, ha reso la Nike il marchio più desiderato del momento nella sua storia.

Scalzato quindi Off-White che era in cima da quasi un anno consecutivo. Il successo della Nike è dovuto anche dal sostegno posto nei confronti del movimento Black Lives Matter con lo slogan Don’t Do It e alla diffusione della docuserie di Netflix The Last Dance, che ha generato un aumento del 36% delle ricerche riguardanti le sneakers della linea Jordan, principalmente le Nike Air Jordan IV Flyknit.

Classifica dei brand

Tra le novità troviamo anche Balmain e Fear of God che, dopo aver scalato molte posizioni, entrano nella top 18. Jacquemus ha saputo puntare sull’e-commerce fortemente, in un periodo in cui sono stati annullati i maggiori eventi in campo di moda, e sulla pubblicità digitale. Su Instagram ha dato via a shooting con Bella Hadid protagonista ed altre iniziative.

La JW Andreson invece deve parte dalla sua scalata ad Harry Stiles che indossava un cardigan in un tiktok. Ottimi risultati anche da parte di Valentino, però fuori dalle prime 10, che ha siglato una partnership con Rick Owens.

Nike Off-White Balenciaga Prada Saint Laurent Versace Burberry Fendi Bottega Veneta Jacquemus Valentino Moncler Alexander McQueen Loewe Balmain Vetements Stone Island Fear of God

