Ponte di Genova, sarà Sergio Mattarella il primo ad inaugurarlo il 3 agosto prossimo. Definiti tutti i dettagli della cerimonia

Ponte di Genova, toccherà a Sergio Mattarella il 3 agosto prossimo inaugurare la nuva struttura sul torrente Polcevera. Una cerimonia sobria ma intensa che servirà ad aprire l’era del ponte Genova San Giorgio. Ma allo stesso modo anche a ricordare le 43 vittime del crollo il 14 agiosto di due anni fa.

L’auto del Presidente della Repubblica transiterà per prima sulla carreggiata lato mare perché quello è il luogo scelto per il taglio del nastro. Secondo quanto svela ‘Il Secolo XIX’ autorità e giornalisti si fermeranno alla curva in uscita dalla galleria di Coronata coem è stato deciso in un vertice in Prefettura. Invitati e autorità però dovranno trovare posto sull’altra carreggiata.

Qui, sulla catteggiata lato monte (quela più interna) sarò montato un piccolo palco con il tricolore. Sono previsti gli interventi del l sindaco e commissario al ponte, Marco Bucci, del governatore Giovanni Toti, di Renzo Piano (che ha ideato e donato la struttura alla città) e del premier Giuseppe Conte.

L’inizio della cerimonia sarà alle 18.30, accompagnato dall’Inno di Mameli e da una versione di ‘Creuza de ma’ di Fabrizio De André cantanta da 18 noti esponenti della musica italiana. Alla fine su Genova voleranno le Frecce Tricolori e sarà il momento per consegnare ufficialmente il ponte al pubblico.

Nuovo Ponte di Genova, terminati anche gli ultimi collaudi alla struttura



Gli ultimi controlli sul nuovo ponte di Genova sono comonciati domenica scorsa. Sabato infatti erano terminati i lavori sulla struttura elicoidale di raccordo con il nuovo ponte sul Polcevera, in stretto coordinamento con il MIT. E domenica 26 luglio sono state effettuate le prove di collaudo statico usando otto autocarri, ciascuno con carico pari a 50 tonnellate

Sono stati disposti in dieci configurazione differenti, per verificare i valori di flessione sulle travi e di carico verticale sugli appoggi. Die giorni intensi di test che porteranno ai riscontri ufficiali sulle prove di collaudo. Sull’elicoidale hanno lavorato 200 tecnici e operai specializzati. In particolare sè stato eseguito il ripristino conservativo generale della struttura, attraverso lavori su alcune parti dell’opera. Ma anche il risanamento delle pile attraverso sabbiatura e l’apposizione di protettivi esterni.

Inoltre sono stati rinnovati i cordoli per l’installazione delle barriere in posizione più interna, ripristinarndo la larghezza originaria della carreggiata. E ancira, eseguiti interventi di adeguamento alle nuove norme tecniche e alle recenti linee guida emanate in materia dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il via libera al transito sul nuovo ponte di Genova sarà anche il primo passo per il ritorno alla normalità nella circolazione. Di fatto il colegamento tra la Liguria e la Toscana è stato per due anni impossibuile se non passando da altre direttrici. E adesso Genova torna a respirare.