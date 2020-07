Da ormai diverso tempo, WhatsApp ha reso disponibili gli status (simili alle stories di Instagram). Ma come visualizzarli di nascosto? Ecco il trucco

WhatsApp è l’app di messaggistica più amata di sempre. Miliardi di utenti in tutto il mondo usano il software di Zuckerberg per chattare, inviare foto, video e audio con parenti, amici o colleghi di lavoro. Tra gli aspetti che hanno reso l’app così redditizia, ci sono le tantissime funzioni a disposizione di ogni singolo utente.

Ormai da diverso tempo, il servizio di messaggistica si è allineato a Instagram e Facebook, aggiungendo gli status. Si tratta di brevi contenuti di testo o multimediali che restano disponibili solamente per 24 ore. Per visualizzarli, ovviamente, bisogna avere il numero di telefono dell’altra persona, che potrà avere la lista di tutti coloro che hanno sbirciato il proprio contenuto. Ma c’è un trucchetto per farlo di nascosto e risultare invisibili.

WhatsApp, il trucco per visualizzare gli status di nascosto

Gli status fanno ormai parte dell’immaginario comune di ogni utente che utilizza WhatsApp. Pubblicare brevi pensieri o foto che scompaiono dopo sole 24 ore fa sempre comodo. La curiosità negli altri utenti ovviamente c’è, ma una volta visualizzato uno status, l’altra persona lo verrà a sapere. In realtà, con un semplice trucchetto, si può risultare invisibili e farlo di nascosto. Da Android, basta andare nelle impostazioni, poi cliccare su privacy e togliere la conferma di lettura. In questo modo, oltre a non avere più le celebri spunte blu in chat, potrete vedere tutti i contenuti temporanei in forma anonima.

La stessa cosa vale per tutti i possessori di iOS. Una volta essere andati su impostazioni e poi privacy, bisogna togliere il “visualizzato” dalle chat. Un gioco da ragazzi, che vi permette di spiare gli status dei vostri amici senza che loro lo vengano a sapere.

