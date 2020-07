Compra un pollo precotto in una nota catena di supermercati inglesi. Ma quando sta per mangiarlo, la sorpresa nel piatto è da vomito

Una donna inglese ha comprato un piatto di pollo precotto in una nota catena di supermercati. Un’operazione comune, che probabilmente aveva già fatto altre volte, ma non pensava certo di fare un’amarissima scoperta prima di servirsi. Nella confezione del pollo “all’italiana” c’era infatti anche un topo morto.

Il piatto era costato 3 sterline e mezzo (quasi 4 euro) e la 57enne Cath McCall Smith, di Durham era convinta di avere fatto un affare. Mentrfe stava mangiando il pollo però ha provato una strana sendsazione in occa, un gusto maui sentito. inizialmente credeva di avere morso un osso e non si è preoccupata. Successivamente però, come racconta il ‘Daily Mail’ ha scopeto che nella teglia in alluminio c’era un roditore morto.

Woman eats meal with meat in, shocked when she finds meat in it.

Tesco customer tucks into tray bake to find dead MOUSE in the sauce https://t.co/R0Jm36SUJn via @MailOnline

— richard Ⓥ (@kentman43) July 24, 2020