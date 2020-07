Continua a tenere banco il tema Mes nonostante l’approvazione del Recovery Fund, con Berlusconi che si dice favorevole anche con alleati contro.

Resta caldo il tema Mes, nonostante l’approvazione del Recovery Fund, con Silvio Berlusconi che continua a dirsi favorevole anche con gli alleati contro. Infatti il cavaliere ribadisce il suo appoggio al Meccanismo europeo di stabilità, con un comunicato. Infatti Berlusconi si è schierato a favore, continuando ad appoggiare il governo sul Mes, nonostante un centro-destra contrario.

Infatti proprio Fratelli d’Italia e Lega, stanno conducendo una vera e propria crociata contro il Mes da cui il Cavaliere si dissocia. Infatti in un’intervista al Corsera, l’ex premier ha ribadito che Forza Italia è al fianco del Governo sul Mes, chiedendo a Conte di portare la questione in Parlamento il prima possibile. Poi però, Berlusconi ha isolato la questione affermando che è un voto solamente per il Mes e non per la fiducia al Governo. Per il Cavaliere, l’essere favorevole al Mes è solamente un atto di coerenza.

Mes, non solo Berlusconi favorevole: anche Renzi dice sì al meccanismo di stabilità

Ma il leader di Forza Italia non è l’unico ad essere favorevole al Meccanismo di Stabilità. Infatti anche Matteo Renzi, numero uno di Italia Viva, ha appoggiato l’approvazione al Mes. Durante un’intervista alla Repubblica, il senatore fiorentino ha ricordato che non sarà nè il voto suo nè quello di Zinagaretti, ad essere decisivo per il Meccanismo di Stabilità.

Renzi ha poi continuato affermando che in autunno la crisi sarà tale da imporre i soldi del salvastati da soli. Infatti per il leader di Italia Viva sarà la realtà ad imporre il Mes. L’ex premier italiano ha poi concluso con un esempio, asserendo: “Se lei ha un mutuo di 30 anni,da 1000 euro al mese, e gliene offrono uno da 15 anni a 500 euro , rifiuterebbe?“.

L’augurio del senatore toscano è che i soldi già stanziati vengano spesi bene ina ttesa dell’arrivo dei fondi per il Recovery Fund. Infine Renzi ha ricordato che il Mes ha vincoli inferiori al Recovery Fund e che è frenato solamente da obiezioni ideologiche.

I soldi del Mes ci servono. Sarebbe un gravissimo errore pensare di accontentarsi del Recovery Fund, peraltro con molti… Pubblicato da Italia Viva su Sabato 25 luglio 2020

L.P.

